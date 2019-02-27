Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105082
ALTIN
226.267
DOLAR
5.3012
STERLİN
7.0198
EURO
6.0293
İstifa iddiası yalandır
İstifa iddiası yalandır
5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta bir araya geldi
5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta...
Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor
Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor
Türk yapımı belgesele ABD'den en prestijli ödül
Türk yapımı belgesele ABD'den en...
Bursaspor’dan 245 maç sonra ilk!
Bursaspor’dan 245 maç sonra ilk!

Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var

Başkan Uysal: Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var

Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var

Başkan Uysal: Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:51
0 Okunma
Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var

İSTANBUL (DHA) 

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece ‘de eğitimcilerle bir araya geldi. Okullarla ilgili problemlerin çözümünde belediyelerin katkısı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Mevlüt Uysal, “Belediyenin eğitimle ilgili çok önemli ve ciddi katkısı olmak zorunda” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de eğitim hizmeti veren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve eğitimcilerle ‘Yerel Yönetimlerin Eğitime Bakışı’ programında bir araya geldi. Davete İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun’un yanı sıra MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve 600’ün üzerinde eğitimci katıldı.

“EĞİTİMDEN OMUZ ALARAK YAPILAN İŞ DAİMA BAŞARIYA ULAŞMIŞTIR”

Öğretmenlerle yapılan işbirliği sayesinde, Büyükçekmece’nin sorunlarının daha hızlı ve kalıcı bir şekilde çözüleceğini belirten Başkan Mevlüt Uysal, “Büyükçekmecemizin değerli eğitimcileriyle, sevgi ve fedakârlık timsali öğretmenlerimizle bir araya geldik. Belediyecilik tecrübemde her zaman eğitimcilerle işbirliği içinde oldum. Eğitimden omuz alarak yapılan iş daima başarıya ulaşmıştır. Büyükçekmece'de ülkemizin en donanımlı gençlerini yetiştirecek altyapıyı hazırlayacağız. Büyükçekmece’nin geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Yapacaklarımızı eğitimcilerle istişare ederek dayanışma içinde yaparsak daha hızlı yaparız. Büyükçekmece'den başlayan değişim İstanbul’a Türkiye’ye dünyaya yayılabilir. Hizmet eksikliği en basta eğitimi ilgilendiriyor. Ne kadar işbirliği yaparsak o kadar verim alırız. Birlikte hareket edersek Büyükçekmece’yi daha çabuk güzelleştiririz” dedi.

“EĞİTİMDE ÇOK ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ”

İlçelerde, okul yetersizliği ve eğitimdeki olumsuz koşulların çözümünde belediyelere büyük iş düştüğünü vurgulayan Mevlüt Uysal, “Bir ilçede, okul yetersizliği varsa bunun birinci sorumlusu ilçe belediyesi ve başkanıdır. Bunun sebebi ise bakanlık veya bir bağışçı okul yaptırmak istediğinde, arsa bulamadıysa oraya okul yapma şansı yok. Okul arsasını hazırlama görevini belediyenin üstlenmesi gerekir. Belediyenin okul arsası ayarlamakla ilgili çok önemli ve ciddi katkısı olmak zorunda. Eğitimde çok önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Okullarımızın ihtiyacı olan spor alanları ve laboratuarları gibi alanlarda katkılarımız olmalıdır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt UysalİstanbulBüyükçekmece
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: Anket sonuçlarına güveniyoruz, yüzümüzü de güldürüyor
İmamoğlu: Anket sonuçlarına güveniyoruz, yüzümüzü de güldürüyor
CHP’li Sancar pazarda soğan tarttı… 
CHP’li Sancar pazarda soğan tarttı… 
Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar
Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar
Yapamadıkları hizmeti Büyükşehir’e yıkıyorlar
Yapamadıkları hizmeti Büyükşehir’e yıkıyorlar
İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız
İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız
Metroyu 17 yıldır neden yapmadınız?
Metroyu 17 yıldır neden yapmadınız?
Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici
Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici
Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı
Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak’tan küçük yazara destek
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak’tan küçük yazara destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ