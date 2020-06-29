DYP'den şok istifa!...

DOĞRU YOL PARTİSİNDE bir süredir Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü görevleri yapmakta olan Kemal ABDULLAHOĞLU partisinden ve DYP deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı .

Kendisiyle görüşerek istifaya neden olan gerekçeleri sorduğumuz Kemal ABDULLAHOĞLU ''Siyasetin doğal akış sürecinde bu tip demokratik gelişmeler olabilir ancak İstifa gerekçeleri konusunda gerekmedikçe makul bir süre konuşmama kararı almış bulunuyorum . Ülkedeki siyasi ortam bu duruma pek alışık olmasa da bu kararım siyasi etik ve bireysel ilkeler kapsamında değerlendirilmelidir .'' dedi .

Bundan sonraki sürece ilişkin, varsa planlarını sorduğumuz ABDULLAHOĞLU : '' Bunu zaman ve Türkiye ' deki siyasi iklim koşulları gösterebilir, ancak . '' diyerek açıklamasına son verdi .