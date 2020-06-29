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DYP'den şok istifa!...

Kemal Abdullahoğlu, Doğru Yol Partisi'nden ayrıldı

29 Haziran 2020 Pazartesi 12:37
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DYP'den şok istifa!...

DOĞRU YOL PARTİSİNDE bir süredir  Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü görevleri yapmakta olan Kemal ABDULLAHOĞLU partisinden ve DYP deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı .

Kendisiyle görüşerek  istifaya neden olan  gerekçeleri sorduğumuz Kemal ABDULLAHOĞLU  ''Siyasetin doğal akış sürecinde  bu tip demokratik gelişmeler olabilir ancak İstifa gerekçeleri  konusunda gerekmedikçe makul bir süre  konuşmama kararı almış bulunuyorum . Ülkedeki  siyasi ortam bu duruma pek alışık olmasa da bu kararım siyasi etik ve bireysel ilkeler  kapsamında değerlendirilmelidir .'' dedi .

Bundan sonraki sürece ilişkin, varsa planlarını sorduğumuz ABDULLAHOĞLU : '' Bunu zaman ve  Türkiye ' deki siyasi iklim koşulları gösterebilir, ancak . '' diyerek açıklamasına son verdi .

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.06.2020 12:40
Anahtar Kelimeler:
Kemal AbdullahoğluDYPden şok IstifaDoğru Yol Partisi
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