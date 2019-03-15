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Dünya İslamofobik faşist terörizme dur demelidir

Kalın: Dünya İslamofobik faşist terörizme dur demelidir

Dünya İslamofobik faşist terörizme dur demelidir

Kalın: Dünya İslamofobik faşist terörizme dur demelidir

15 Mart 2019 Cuma 09:41
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Dünya İslamofobik faşist terörizme dur demelidir

(DHA)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da camiye yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, ''Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir'' dedi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camii'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişinin hunharca katledildiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İbrahim KalınCumhurbaşkanlığı SözcüsüYeni Zelandaİslamofobik Faşist Terörizm
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