'Dördüncü paketi yakında Meclis'e sunuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde katıldı.



"TOPLAM YATIRIM BEDELİ 1,7 MİLYAR DOLAR"

Otoyol projesi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız. Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir. Habipler Hasdal kavşakları bölümü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. çevre yolunu kullanarak gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavuköy, Çam ve Sakura Hastanesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişilmesini sağlayacaktır. Yine bugün yaptığımız açılışla İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayıp Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Bununla kalmayıp Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 kilometrelik Nakkaş- Başakşehir kesimiyle büyüterek toplamda 443 kilometreye çıkarıyoruz. İnşallah yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Bu otoyol İstanbul'un şehir içi ulaşımının yanında dünyanın iki kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir. Dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan İstanbul'a açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar biliyor" diye konuştu. Erdoğan, " Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır" dedi.



"ESER VE HİZMET SİYASETİ PEŞİNDE KOŞTUK"

"Biz hayatımız boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk" diyen Erdoğan, "Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'dan başladığımız eser ve hizmet siyaseti yolculuğumuzu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin her karış toprağına ulaşacak şekilde sürdürdük. Bununla kalmadık Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyetimizin ve tarihimizin mirasına uygun seviyeye yükselttik. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgınıyla hızlanırken Türkiye olarak biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarısını gösterdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu salgının ilk günlerinden itibaren sağlık başta olmak üzere temel hizmetlerini vatandaşlarına sunmakta zorluk çekerken, biz her vatandaşımızın yanında yer aldık. Hatta bununla da kalmadık coğrafyamızın dört bir yanındaki dostlarımıza da el uzattık. Son kabine toplantısının ardından milletimizle detaylıca paylaştığımız şekilde hibe ödemeleri, destek programları, borç erteleme uygulamalarıyla toplamda 655 milyar liralık bir kaynağı bu dönemde milletimizin emrine verdik" ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul projesine 'de konuşmasında değinen Erdoğan , " Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır. Silueti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır" şeklinde konuştu.



YARGIDA REFORM PAKETİ

Erdoğan, "Hukuktan ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız reformları yine bu dönemde milletimizle paylaştık ve hemen ardından da paketler halinde uygulamaya geçirmeye başladık. Bu arada yargı reform paketlerinin 4'üncüsünü yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle istikrar ve güven iklimini garantiye alan ülkemizi İnşallah geleceğimize çok daha güvenle bakabileceği yeni ve sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK'lar ile birlikte milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasamıza da İnşallah kavuşacağız. Türkiye'yi salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığımızı sürekli ifade ediyoruz.

Tabi bu tablo içeride ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Uzunca bir dönem ülkemizi darbelerle vesayet oyunlarıyla, terör örgütleriyle, siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular, rahatsızda olsalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"FİLİSTİN UNUTMAYIN BİZİ BEKLİYOR"

Konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan , " Filistin unutmayın bizi bekliyor. Filistin tüm bu yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. Dışişleri bakanımız ve bir çok birlikte hareket ettiğimiz Dışişleri bakanlarımız Birleşmiş Milletler genel kurulunda dönem başkanı olan milletvekilimiz Volkan Bozkır beyin başkanlığında başarılı bir oturumu dün gerçekleştirdiler. Bunu gerçekleştirirken bir şeyi haykırdılar. Filistin'in 1947'den itibaren topraklarının bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Anlatacağız, durmayacağız hele hele bu haritalarla göstererek anlatacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler bu terör devletini çok iyi tanımanız çok iyi anlatmanız lazım" diye konuştu.

Törende Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından bağışlanan 50 bin fidanın sertifikası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından bir süre makam aracını kullandı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisi'ne geçerek burada cuma namazını kıldı.