Dışişleri, Nijerya ve Çad'daki terör saldırılarını kınadı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 2 gün önce gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

'KARDEŞ ÇAD HALKINA TAZİYELERİMİZİ SUNUYOR'

Yapılan diğer açıklamada ise, Çad Gölü Havzası yakınlarında bulunan Çad askeri güçlerini 2 gün önce hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Kardeş Çad halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.