Dışişleri'nden 'Rauf Denktaş' mesajı

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda, "KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının onuncu yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Merhum Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türkünün hürriyeti, bekası ve güvenliği için Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır. Tarihi ve manevi sorumluluklarımızın bilinciyle, Kıbrıs Türk Halkı’nın, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescili yönündeki kararlı mücadelesine tam destek vermeye devam edeceğiz" denildi.