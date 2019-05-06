Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92532
ALTIN
247.041
DOLAR
5.9909
STERLİN
7.8666
EURO
6.7020
Çok önemli galibiyet aldık
Son Dakika
Çok önemli galibiyet aldık
Galibiyet çok önemliydi
Galibiyet çok önemliydi
Taraftarlar arasında arbede
Taraftarlar arasında arbede
Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu
Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu
Son Dakika
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu

Dışişleri'nden Kuzey Makedonya'da açıklaması

Dışişleri'nden Kuzey Makedonya'daki seçime ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Kuzey Makedonya'da açıklaması

Dışişleri'nden Kuzey Makedonya'daki seçime ilişkin açıklama

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:56
0 Okunma
Dışişleri'nden Kuzey Makedonya'da açıklaması

ANKARA (DHA) 

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin başarıyla tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’da 5 Mayıs günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyduğu belirtilerek, “Türkiye, Kuzey Makedonya’nın siyasi birliği, istikrarı ve refahına büyük önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ülkenin barış ve istikrarını pekiştireceğine inanıyoruz” denildi.

Bakanlığın açıklamasında, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’yla ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi için çalışacağı aktarılırken, Balkanlar’da istikrar ve refahı arttırmak için bölge ülkeleriyle işbirliğinin sürdüreceği de vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey MakedonyaDışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız
Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız
Meclis'te uluslararası sözleşmeler görüşülecek
Meclis'te uluslararası sözleşmeler görüşülecek
Hiçbir fani güç bizim sırtımızı yere getirmez
Hiçbir fani güç bizim sırtımızı yere getirmez
Dışişleri'nden AB'ye tepki
Dışişleri'nden AB'ye tepki
İstanbul kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak 
İstanbul kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak 
Bakan Varank: Başarılı bir dijitalleşme içinİyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç var
Bakan Varank: Başarılı bir dijitalleşme içinİyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç var
Altun, Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Altun, Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Savcılık sandık görevlilerini ifadeye çağırdı
Savcılık sandık görevlilerini ifadeye çağırdı
Erdoğan: İnsanlarımızın aşıyla, işiyle oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz
Erdoğan: İnsanlarımızın aşıyla, işiyle oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans