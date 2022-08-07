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Dışişleri'nden İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınadı.

07 Ağustos 2022 Pazar 17:15
Dışişleri'nden İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi

ANKARA, (DHA)-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz" denildi. 

İsrail'in eylemlerinin, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükoyu açıkça ilhal ettiği ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığı belirtilerek, "İsrail hükümetine, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLDışişleriMescidi AksaGazze
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