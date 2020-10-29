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Dışişleri'nden Fransa'daki kilise saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı kınadı.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:59
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Dışişleri'nden Fransa'daki kilise saldırısına kınama

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NotreDame De Nice KilisesiSaldırıFransaDışişleri Bakanlığı
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