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Dışişleri'nden ABD'ye, PKK/YPG ile petrol anlaşması tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin ABD firması ile petrol anlaşması yapmasına ilişkin, "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" dedi.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:08
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Dışişleri'nden ABD'ye, PKK/YPG ile petrol anlaşması tepkisi

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/YPG terör örgütü güdümündeki 'Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik 'Delta Crescent Energy LLC' adlı şirketle bir sözleşme imzalandığının basında bildirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak, bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DışişleriABDPKKYPGPETROLAnlaşmaTepkiönce Vatan
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