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Dışişleri: İslam karşıtlığıyla mücadele sürdürülecek

Dışişleri Bakanlığı, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulmasına yönelik aktif çaba ve girişimlerin sürdürüleceğini açıkladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 11:57
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Dışişleri: İslam karşıtlığıyla mücadele sürdürülecek

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen terör saldırısının ikinci yıldönümü nedeniyle, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişinin saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi. Türkiye'nin, uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlendiği, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) bu yöndeki çabalarının da desteklendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla ülkemizin girişimleriyle İİT bünyesinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu oluşturulmuştur. Yeni Zelanda'daki terör saldırısının hemen akabinde ülkemizin o tarihte İİT Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla yapmış olduğu çağrı üzerine 22 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da Dışişleri Bakanları Düzeyinde İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenmiş, o vesileyle İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası farkındalığın artırılması yönünde çağrıda bulunulmuştur. Bu anlayış çerçevesinde, 27-28 Kasım 2020 tarihlerinde Niamey'de toplanan İİT 47'nci Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 15 Mart tarihinin 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' ilan edilmesi yönünde bir karar alınmıştır. Sözkonusu karar uyarınca, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası farkındalık yaratılması bağlamında İİT üyesi ülkelerin BM nezdindeki Daimi Temsilciliklerinin girişimleriyle 17 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek yüksek düzeyli çevrimiçi etkinliğe Sayın Bakanımız da bir video mesajıyla katılacaktır. İslam karşıtlığıyla mücadele konusunun BM başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulmasına yönelik aktif çaba ve girişimlerimiz sürecektir. Ayrıca, Bakanlığımız tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemlerin olduğu ülkelerle ilgili yıllık raporlar hazırlanıp, uluslararası kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıIslam Karşıtlığı
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