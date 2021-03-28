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Dışişleri Bakanlığı’ndan Myanmar'a kınama

Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da sivillere yönelik şiddeti kınadı

28 Mart 2021 Pazar 09:26
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Myanmar'a kınama

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da darbe yönetiminin sivil halka uyguladığı şiddeti kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi. 

Sivillere karşı aşırı şiddetin kuvvetle kınandığı açıklamada, "Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıMyanmarSivillere şiddet
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