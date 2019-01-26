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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Prespa Anlaşması' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununa çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın Yunan Parlamentosu'nda onaylanması hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Prespa Anlaşması' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununa çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın Yunan Parlamentosu'nda onaylanması hakkında açıklamada bulundu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:58
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Prespa Anlaşması' açıklaması

Aksoy, "Makedonya'nın NATO ve AB üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil eden sorunun ortadan kalkmasından memnuniyet duymaktayız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa dair yapılan Prespa Anlaşması'nın 25 Ocak 2019 tarihinde Yunanistan Parlamentosu'nda onaylanması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Türkiye'nin, Makedonya Cumhuriyeti’ni bağımsızlığından bu yana bu anayasal ismiyle tanıdığını aktaran Aksoy, "İsim sorunu olarak adlandırılan bu mesele, 27 yıldır Makedonya’nın özellikle NATO ve AB üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil etmekteydi. Bu konuya çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın Makedonya Parlamentosu'nun ardından Yunanistan Parlamentosu'nda da onaylanmış olmasından, Makedonya’nın NATO ve AB üyelikleri önündeki bu engelin ortadan kalktığı anlayışıyla memnuniyet duymaktayız" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyYunanistanMakedonyaPrespa Anlaşması
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