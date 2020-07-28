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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Osman Kavala' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılmasına ilişkin yaptığı açıklama ile ilgili, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi.

28 Temmuz 2020 Salı 14:02
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Osman Kavala' açıklaması

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılmasına yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Yapılan çağrının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını belirten Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adı geçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır. Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyAbd Dışişleri BakanlığıOsman Kavala
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