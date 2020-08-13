Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Uzmanından aşı uyarısı!
Uzmanından aşı uyarısı!
MURAT PARASAYAR SON REKLAMINDA ARABA YIKADI
MURAT PARASAYAR SON REKLAMINDA ARABA...
Rampapam Savaşları Yabancı Listelerde
Rampapam Savaşları Yabancı Listelerde
ŞANS CAN’DAN YANA
ŞANS CAN’DAN YANA
Kumsalda Aşk Dansı
Kumsalda Aşk Dansı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri Bakanlığı: PKK'ya karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak'ın sorumluluğu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin PKK'yla mücadelesine yönelik Irak ve uluslararası kamuoyundan beklentilerine ilişkin, açıklama yayımladı. PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak'ın sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, "Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır" denildi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 10:53
0 Okunma
Dışişleri Bakanlığı: PKK'ya karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak'ın sorumluluğu

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıllardır Irak'ta yuvalandığı bölgelerden ülkemize yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütü, Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okumaktadır. Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak'ın sorumluluğundadır. Bu hususta ülkemiz Irak ile iş birliğine hazırdır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

'İLKELİ BİR TUTUM TAKINMAYA DAVET EDİYORUZ' 

Irak'ın bu doğrultuda gerekli adımları atmaya davet edildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: 

"Durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıTürkiyePKKönlem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Türkiye'nin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun ve ahlakidir
Bakan Akar: Türkiye'nin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun ve ahlakidir
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu: Her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu: Her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz
CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Sevr Anlaşması' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Sevr Anlaşması' açıklaması
Akar ve komutanlar Irak sınırında
Akar ve komutanlar Irak sınırında
Memleketi aydınlığa dostlarımızla birlikte çıkaracağız
Memleketi aydınlığa dostlarımızla birlikte çıkaracağız
Altun'dan açıköğretim psikoloji lisansı programı ile ilgili açıklama
Altun'dan açıköğretim psikoloji lisansı programı ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı