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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Petrolleri' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye Petrolleri’nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

02 Haziran 2020 Salı 10:22
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Petrolleri' açıklaması

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye Petrolleri'nin sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri için ruhsat başvurusu hakkındaki açıklamasına yönelik soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, Türkiye Petrolleri’nin araştırma ve sondaj faaliyetleri  gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahalarının, Türkiye'nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu belirterek, "Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyTürkiye PetrolleriAçıklama
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