Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1562
ALTIN
416.248
DOLAR
7.5352
STERLİN
10.4936
EURO
8.9799
Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı
Yapım İşi ve İrtifak...
Pazar yerleri kiraya verilecek
Pazar yerleri kiraya verilecek
87 sözleşmeli tekniker alınacak
87 sözleşmeli tekniker alınacak
100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
100 adet S plaka...
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'pul' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nca, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması planlanan pula ilişkin, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:43
6 Okunma
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'pul' tepkisi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Papa Fransuva'nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'de bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği pulun da yer aldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıPul Tepkisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener: Kadınların yaşadığı sorunlar siyasetin tam merkezindedir
Akşener: Kadınların yaşadığı sorunlar siyasetin tam merkezindedir
Milletvekili Ödünç: Kadın Yoksa Yaşam Yoktur
Milletvekili Ödünç: Kadın Yoksa Yaşam Yoktur
Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz
Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz
Bakan Akar, Romanya'da Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Bakan Akar, Romanya'da Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Akşener: İmamoğlu'nun tweetini arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi
Akşener: İmamoğlu'nun tweetini arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi
İmamoğlu, İYİ Partililerin tepkisini çeken paylaşımı ile ilgili konuştu
İmamoğlu, İYİ Partililerin tepkisini çeken paylaşımı ile ilgili konuştu
"Gergerlioğlu kararı geldikten sonra usulüne uygun işlem yapılacak"
"Gergerlioğlu kararı geldikten sonra usulüne uygun işlem yapılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz
Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma