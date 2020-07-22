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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini açıkladı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:51
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, Libya konusunda Türkiye ve Rusya arasındaki yüksek düzeyli istişareler üzerine ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla 8 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da bir girişim başlatan Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun; Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) şartının amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yinelediği ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM kolaylaştırıcılığında siyasi bir süreçle çözülebileceğine dair inançlarını ifade ederek; BM Güvenlik Konseyi'nce belirlenen Libya'daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliğini vurgulayarak; ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılıklarını yinelendiği belirtildi. Anlaşmaya varılan hususlar ise şöyle belirtildi: 

1. Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi,

2. Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eş güdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyaloğun ilerletilmesinin sağlanması,

3. Güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi,

4. Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu’nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova'da yapılması.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıTürkiye Ile RusyaLibya
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