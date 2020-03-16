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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır" açıklamasında bulundu.

16 Mart 2020 Pazartesi 11:56
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması

ANKARA - Bakanlık, Kırım'ın yasadışı ilhakının 6'ıncı yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Kırım’ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türkleri’nin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir" denildi. Ayrıca, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKırım Açıklaması
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