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Dışişleri Bakanlığı: "Açıklamaları reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yaptığı açıklamaya tepki gösterilerek, "Ülkemizin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadeleri yadırgıyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları reddediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı: "Açıklamaları reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yaptığı açıklamaya tepki gösterilerek, "Ülkemizin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadeleri yadırgıyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları reddediyoruz" denildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
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Dışişleri Bakanlığı: "Açıklamaları reddediyoruz"

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Mayıs ayı başında, Kıbrıs Adası'nın batısında Türkiye hükümetinin Türkiye Petrolleri'ne 2009 ve 2012 yıllarında verdiği ruhsat sahaları içinde ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere deklare ettiği kıta sahanlığı dâhilinde sondaj faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı. Yavuz sondaj gemisinin de ahiren Karpaz yarımadası'nın güneyine intikal ettiği ve KKTC'nin 2011 yılında Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahaları içinde Kıbrıs Türkleri adına sondaj faaliyetlerinde bulunacağı kaydedildi.

'AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ'

Açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yaptığı açıklamaya tepki gösterilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Nikos Dendias’ın verdiği bir mülakatta, ülkemizin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz. 'Avrupa’nın şımarık çocuğu' unvanı esasen Yunanistan'a aittir. Avrupa’nın haylaz çocuğu ise uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olan ve Yunanistan’la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimidir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sözde Ada’nın tamamını temsil ederek, Avrupa Birliği üyesi olması, kendilerine Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını gasp etme hakkını vermez. Bu anlayışla, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz. Bu açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucusu olan, ancak hakları 1963 yılından itibaren gasp edilen Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur."

'TÜRKİYE, KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK'

Türkiye'nin, Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlerinin yasal ve meşru dayanağını teşkil eden ruhsatları veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından yapılan açıklamaları tamamııyla desteklediği kaydedilen açıklamada, "Avrupa Birliği de Rum-Yunan ikilisinin, Ada’nın eşit sahiplerinden Kıbrıs Türklerinin hakları üzerinden oynadığı oyuna ortak olarak bu hukuksuzluğun bir aktörü haline gelmiştir. Böylece Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik müzakere süreçlerinde tarafsız bir arabulucu rolünü üstlenemeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dâhil karar alma mekanizmalarına dâhil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece, Ada’nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 10.07.2019 05:48
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs AdasıFatihAkdenizSondajYunanistan Dışişleri Nikos DendiasDışişleri Bakanlığı
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