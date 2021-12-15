ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Burkina Faso’nun iktidardaki partisi MPP milletvekili Amadou Tall ve Bosna Bankası E.Mdr.Asmir Zekovic’i Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki makamında kabul eden Başdanışman Yalçın Topçu yaptığı konuşmada şunları söyledi.

“Burkina Faso Cumhurbaşkanı sayın Kabore 2019 da Ülkemize geldiğinde söylediği, “Türkiye'ye çatanlar, Burkina Faso'ya,Burkina Faso'ya çatanlar da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz.” samimi sözlerini anarak milletimizin evine hoş geldiniz diyorum.

TİKA,Türk Kızılayı ve Türk STK sağlık, gıda, eğitim, bilim, ulaşım gibi birçok alanda Burkina Faso’nun barış ve refahı için çalışmakta, THY İstanbul'dan başkent Vagadugu'ya haftada dört kere direkt uçuşlar yapmaktadır.

Türkiye; devlet ve millet olarak; kalkınmasında, savunma ve terörle mücadelesinde, ’Şerefli insanlar ülkesi' Burkina Faso’nun yanındadır.

Şimdi bu dünyaya sahip olduğunu iddia eden devletlerin sözcüleri yetkilileri diyorlar;

Afrika’daki menfaatlerimiz,

Asya’daki menfaatlerimiz,

Balkanlar’daki menfaatlerimiz,

Ortadoğu’daki menfaatlerimize tam manasıyla sahip olabilmemiz için bu menfaatlerimize..

Türkiye’nin ve Tayyip Erdoğan’ın gitmesi lazım…

Erdoğan liderliğindeki Türkiye onların bu hayallerini kabusa çevirecek, tarihte yaptığımız gibi..

Afrikalının da elinden tutacağız,

Asyalının da elinden tutacağız,

Ortadoğulunun da elinden tutacağız,

Balkanlardaki kardeşlerimizin de elinden tutacağız…

Dil, din ayrımı yapmadan bunu yapacağız.” dedi

Amadou Tall ve Asmir Zekovic ise kabul için teşekkürlerini sunarak, “ülkemizin insanları,

Türkiye ve Türk halkının kendilerini samimi ve kalpten kardeş olarak gördüğünü biliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını çok seviyoruz.” dediler