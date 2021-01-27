Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1495
ALTIN
438.017
DOLAR
7.3989
STERLİN
10.1021
EURO
8.9549
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Başakşehir'de 199 bin 553...
Konut ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
Konut ve çevre düzenlemesi...
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deva Partili Turgut Sezal: Ödenekler esnafa verilsin...

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı, Tekas Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Sezal, devlet bütçesinden partilere ödenen ödeneğin esnafa ve vatandaşa destek olarak ödenmesi gerektiğini tavsiye etti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:43
10 Okunma
Deva Partili Turgut Sezal: Ödenekler esnafa verilsin...

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin son bir yılını pandemiye kurban verdiğini dile getiren Sezal, “Pandemi öncesi yaşanan ekonomik kriz ve pandemi sürecindeki şartlar hem esnafı hem de vatandaşı perişan etti. Bu süreçte esnafa da yeterli destek sağlanmadı. Pandemi tedbirleri kapsamında gidilen sınırlamalar, işyerlerinin kapanması, belirli yaş gruplarının sokağa çıkma kısıtlamasına tâbi tutulması sosyal ve ekonomik hayatı bir çıkmaza sürükledi. Temel gıda başta olmak üzere zam üstüne yapılan zamlar, vatandaşlarımızın alım gücünü düşürdü. Esnaf ve vatandaşlarımıza bu zor zamanlarında can suyu olabilecek nakit desteği sağlanarak mevcut dengeyi korumak gerektiğine inanıyorum. Bu iş için ayrılacak bütçenin de siyasi partilere ayrılacak olan ödenekten karşılanmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Sezal, şunları söyledi: “Ülkemizde devlet bütçesinden 2021 yılında siyasi partilere ödenecek destek tutarı tahmini 432 milyon Türk lirasıdır. Olası bir erken seçim durumunda bu destek miktarının üçe katlanacağını göz önünde bulundurursak devasa bir bütçe ortaya çıkıyor. Benim teklifim bu desteğin siyasi partilerden ziyade başta pandemi dönemi olmak üzere ekonomik kriz döneminde zor durumda olan vatandaşlara destek ödenmesidir. Eğer öyle olursa mevcut rakamlarla vatandaşımızın ekonomik koşullarında gözle görülür bir iyileşme yaşanacaktır.”

BİZİM İKTİDARIMIZDA ÖNCELİK ESNAFIMIZ VE VATANDAŞLARIMIZ OLACAK!
Deva Partisi’nin iktidarında siyasi partilere ayrılan bütçenin, sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşlara ve esnafa destek ve teşvik olarak sağlanacağını kaydeden Sezal, şunları söyledi: “Türkiye’de, ekonomik ve siyasi atmosfer çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu durumun 2023 sonuna kadar böyle devam edeceğini düşünmüyorum. En geç 2021 yılının ikinci yarısında bir erken seçimin yapılabileceğini tahmin ediyorum. Genel Başkanımız, Liderimiz Ali Babacan’ın dediği gibi; bizler Profesyonel muhalefet yapmak için değil, iktidar olmak için DEVA’yı kurduk ve adım adım iktidara yürüyen bir partinin neferleriyiz. Şu an partimize gönül veren gönüldaşlarımızın desteğiyle yürüdüğümüz bu kutlu yolda, iktidar partisi olacağımız dönemde de siyasi partilere ayrılan bütçenin esnafa ve vatandaşlara ödenmesi teklifimiz geçerli olacaktır.”

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 27.01.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
DEVA PartisiTekas TekstilTurgut SezalBütçeParti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın eylemleri 2015-2020 arasında tam yüzde 54 oranında azaldı
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın eylemleri 2015-2020 arasında tam yüzde 54 oranında azaldı
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Fuat Oktay: Türkiye, dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş durumda
Fuat Oktay: Türkiye, dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş durumda
Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok
Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok
Destici: 'Militan' ithamları, CHP'nin tükenmişliğinin dışa vurumudur
Destici: 'Militan' ithamları, CHP'nin tükenmişliğinin dışa vurumudur
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; Tek Gayemiz Milletimize Hizmet
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; Tek Gayemiz Milletimize Hizmet
İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan
İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan
Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir
Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma