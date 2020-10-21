Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1213
ALTIN
485.379
DOLAR
7.8215
STERLİN
10.3072
EURO
9.2842
Kameraları Çok Sevdi
Kameraları Çok Sevdi
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Destici: Katil Ermenistan hırsını sivillerden almaya çalışıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Katil ve soykırımcı Ermenistan, cephede Azerbaycan Milli Ordusu'nun karşısında her gün yeni mağlubiyetler yaşayıp, perişan olurken hırsını sivillerden almaya çalışıyor. Lanetliyorum, kınıyorum" dedi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 15:01
2 Okunma
Destici: Katil Ermenistan hırsını sivillerden almaya çalışıyor

ANKARA - BBP Lideri Mustafa Destici, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Türk Milleti'nin Büyük Birlik Partisi'ne ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Kongremizin sloganı olan 'İddiamız Büyük Birlik, idealimiz Büyük Türkiye' diyerek, 2023'e doğru dev bir adım attık. Hep inandıklarımızı yaptık. İnandığımız istikamette yürüdük, inandığımız kararları verdik. Partimizin sahip olduğu imkanların çok üzerinde bir güç ve gayretle çalışıyoruz. Olabildiğince objektif bir bakış açısıyla gururla ifade ediyorum. Partimize yönelik ilginin her gün arttığını, gün geçtikçe daha da yükseldiğini görüyoruz" dedi.

'BU BİZİM DAVAMIZDIR'

Destici, geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri partisinin 11'inci Olağan Kongresi’nde çıkan arbedeye ilişkin, "Kongrede rahmetli şehit liderimiz ve partimizle ilgili kullanılan 'miras' kelimesi bizleri ve mensuplarımızı son derece üzmüştür. Biz hiçbir zaman hayatlarımızı hiçbir döneminde davamızla, camiamızla, partimizle ilgili ortada paylaşılacak, harcanacak herhangi bir şey görmedik. Biz hiçbir zaman partimizi, hareketimizi bir miras olarak algılamadık. Bir emanet olarak gördük ve bu emanet ki bu bizim davamızdır" diye konuştu.

'ERMENİSTAN'A HİÇ SESLERİ ÇIKMIYOR'

Destici, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Katil ve soykırımcı Ermenistan, cephede Azerbaycan Milli Ordusu'nun karşısında her gün yeni mağlubiyetler yaşayıp, perişan olurken hırsını sivillerden almaya çalışıyor. Lanetliyorum, kınıyorum. Buna sessiz kalan, ses çıkarmayan başta Minsk grubu Rusya, ABD, Fransa olmak üzere Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği’ni kınıyorum. Aynı durum tersine olsaydı, dünyayı ayağa kaldırmışlardı. Çoktan Azerbaycan'ın üzerine çullanmışlardı ama Ermenistan'a hiç sesleri çıkmıyor. Orada hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifaları diliyorum. Bütün Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca cephedeki başarılarıyla da gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. İnşallah ateşkes ya da müzakere zorlaması olmadan işgal edilmiş tüm toprakları kurtarana kadar bu mücadelenin sürmesini bekliyoruz. Bu süreçte hiçbir masa ve müzakere çağrısına kulak verilmemelidir. Ta ki işgal edilmiş tüm topraklar azad edilene ya da Ermenistan oralardan çekilene kadar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa DesticiKatil Ermenistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türksat5A'yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz
Türksat5A'yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz
Şehmus Dodukanlıoğlu`ndan Hüseyin Kıran`a Ziyaret 
Şehmus Dodukanlıoğlu`ndan Hüseyin Kıran`a Ziyaret 
Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı
Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı
Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ile ilgili önemli açıklamalar
Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ile ilgili önemli açıklamalar
Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyasını eleştirdi
Kılıçdaroğlu, MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyasını eleştirdi
AK Parti'li Turan: Akşener, bize sataşacağına iddialara yanıt versin
AK Parti'li Turan: Akşener, bize sataşacağına iddialara yanıt versin
Hüseyin Baş: Kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına adıyorum
Hüseyin Baş: Kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına adıyorum
Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma