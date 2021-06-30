Destici: İnfial uyandıran suçlar için tutuksuz yargılamalar son bulmalı

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Toplumda infial uyandıran suçlar için kamu vicdanını son derece rahatsız eden ceza indirimleri ve tutuksuz yargılamalar artık son bulmalıdır" dedi.



BBP lideri Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair konuştu. Destici, salgınla mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden 'aşı karşıtlığı' kampanyasına şahit olduklarını belirten Destici, "Vatandaşlarımızdan kendilerinin, ailelerinin ve çevrelerinin sağlığı için tekrar aşıdan kaçınmamalarını rica ediyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize sabır ve başsağlığı, hastalarımıza şifa diliyorum. Fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza, şahsım, camiam ve temsil ettiğim seçmenlerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum" dedi.



'TEKLİFİ HASSASİYETLE DEĞERLENDİRECEĞİZ'



BBP lideri Destici, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili tepkilerini, tekliflerini defalarca kamuoyuyla ve hükümetle paylaştıklarını anımsatarak, "Son olarak Antalya Elmalı'da gerçekleşen hadise ve mahkemenin verdiği tahliye kararıyla ilgili vatandaşlarımızdan yükselen haklı infiali ve çığlığı çok önemli buluyoruz. Toplumda infial uyandıran bu ve benzeri suçlar için kamu vicdanını son derece rahatsız eden ceza indirimleri ve tutuksuz yargılamalar artık son bulmalıdır. '4'üncü Yargı Paketi' adıyla meclis gündemine gelecek yasa teklifini, öncelikle bu hassasiyetle değerlendireceğiz. Hiçbir şey milletimizden, milletimizin istikbali olan çocuklarımızdan, evlatlarımızdan daha değerli, daha önemli değil. Adaletin kılıcı görevini yerine getirmiyorsa, bunun bedeli milletimizin gözyaşları olacaktır. Evlatlarımızı korumak zorundayız ve bedeli ne olursa olsun koruyacağız" diye konuştu.



