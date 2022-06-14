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Destici: Dokunulmazlıkları kaldırılmalı, milletvekillikleri sonlandırılmalı

14 Haziran 2022 Salı 15:07
Destici: Dokunulmazlıkları kaldırılmalı, milletvekillikleri sonlandırılmalı

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sözde milletvekili Salihe Aydeniz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylem girişimine engel olan güvenlik mensuplarına fiili saldırıda bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıkları kaldırılmalı, hak ettikleri cezaları alarak milletvekillikleri sonlandırılmalıdır" dedi.

BBP Lideri Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yönelik yumruklu saldırısıyla ilgili, "Bu terör propagandasının içinde, milletvekili sıfatı taşıyanların bulunabilmesini, tüm diğer suçların yanında ağır bir hukuk problemi olarak görüyoruz. Milletvekilliği görevi ve sıfatı terör propagandasının aracı yapılmamalıdır. Yine milletvekili sıfatı taşıyan birinin, görevi başındaki polis memuruna fiili saldırıda bulunması ise hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

'GAZİ MECLİSİMİZ TERÖR DESTEKÇİLERİNDEN TEMİZLENMELİ'

TBMM'nin terör örgütü mensuplarından kurtulması gerektiğini söyleyen Destici, "Sözde Milletvekili Salihe Aydeniz'in ve yine Gezi Olayları'nın yıl dönümü vesilesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylem girişimine engel olan güvenlik mensuplarına fiili saldırıda bulunan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıkları kaldırılmalı, hak ettikleri cezaları alarak milletvekillikleri sonlandırılmalıdır. Gazi Meclisimiz terör destekçilerinden temizlenmelidir" diye konuştu.

Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalara değinen Destici, milletin hiçbir ferdinin, etnik köken ve mezhep farklılıkları üzerinden ayrıştırılamayacağını, farklı muameleye maruz bırakılamayacağını belirterek, "Bu tip davranışları, ahlaki değerlere aykırılığın yanında, 'anayasa suçu' olarak görüyoruz. Bu davranışlarda bulunanlar, bilerek ya da bilmeyerek bölücülük yapıyorlar. Yasal şartları taşıyan, devletin varlığı, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda hassasiyet taşıyan herkes, her makama aday olabilir, her makamda görev yapabilir. Bu sebeple, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, etnik kökeni ve mezhebi üzerinden devletin seçimle gelinen görevlerine aday olması yönündeki itirazları kınıyor; bu tip davranışların bölücülüğe, ayrımcılığa zemin hazırladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiDokunulmazlıkBBP
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