Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1367.25
ALTIN
503.73
DOLAR
8.5917
STERLİN
11.9185
EURO
10.1959
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi 41 Akademik Personel Alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi 41...
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Hazineye ait 378 adet taşınmazın ihalesi yapılacak 
Hazineye ait 378 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Destici'den '15 Temmuz' açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:46
7 Okunma
Destici'den '15 Temmuz' açıklaması

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "15 Temmuz, küresel emperyalizmin yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir" dedi.

BBP Lideri Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Darbe girişiminin milleti hedef aldığını vurgulayan Destici, "İnsanlığın tarihi kadar eski olan diğer milletler tarafından 'öldürülebilirler ama asla mağlup edilemezler' cümlesiyle nitelenen ve bu gerçeği insanlık tarihine silinmeyecek bir şekilde kazıyan Türk Milleti'nin, her çağda güçlü, kaim ve muzaffer olarak var olmasının sırrı, sahip olduğu güçlü devlet geleneğidir. Tarihinin çeşitli kesitlerinde, Türk Milleti'nin yaşadığı zorlukları, acıları hatırladığımızda bu şartların hep devlet geleneği ve otoritesinin zaafa düştüğü dönemlerde yaşandığına şahit oluruz. Evet, sarsıldığımız zamanlar oldu ama 15 Temmuz'da da öncekiler gibi 'Milletin istiklalini yine milletim azmi ve kararı kurtaracaktır' dedik ve yolumuza devam ettik" dedi.

'MİLLETİMİZ DEVLETİNE SAHİP ÇIKTI'

Destici, 15 Temmuz'da korkunç hadiselere şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğini, sivil halktan özel harekât karargahına, TBMM'den Cumhurbaşkanlığı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne bomba, mermi atacak kadar akıllarını, izanlarını, imanlarını ve haysiyetlerini yitirdiklerini gördük. Milletimiz devletine kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, küresel emperyalizmin yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir. Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegâne yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici15 Temmuz Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz
Fuat Oktay: FETÖ, bulunduğu her ülke için tehdittir
Fuat Oktay: FETÖ, bulunduğu her ülke için tehdittir
Akşener: Adayımız, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak
Akşener: Adayımız, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak
Vekil Kılıç: Bursa tarım yatırımlarında da öncü
Vekil Kılıç: Bursa tarım yatırımlarında da öncü
AK Parti'li Özkan: Darbeciler tek tek ihraç edildi
AK Parti'li Özkan: Darbeciler tek tek ihraç edildi
Bahçeli: Fetullah Gülen derdest edilip ülkemize getirilmeli
Bahçeli: Fetullah Gülen derdest edilip ülkemize getirilmeli
'Kısırlaştırmayı esas alıyoruz'
'Kısırlaştırmayı esas alıyoruz'
Dışişleri: İsrail'in hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyoruz
Dışişleri: İsrail'in hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyoruz
GAZİANTEP BÜYÜK BİRLİK PARTSİNDE MEHMET TAŞ VE SEFER ÇOBAN KOLLARI SIVADI
GAZİANTEP BÜYÜK BİRLİK PARTSİNDE MEHMET TAŞ VE SEFER ÇOBAN KOLLARI SIVADI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma