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Destici: BBP fezlekelerin kaldırılması yönünde oy kullanacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'ye gönderilen fezlekelere ilişkin, "Terörle iltisakı olan, terör eylemlerine karışan, teröre destek veren bir kişi milletvekili sıfatıyla cezası kesinleşmişse artık oturamaz. BBP bu fezlekelerin kaldırılması yönünde net bir şekilde oy kullanacaktır" dedi.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:56
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Destici: BBP fezlekelerin kaldırılması yönünde oy kullanacak

ANKARA - BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, pandeminin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyerek, "Her ne kadar kademeli olarak normalleşme adımları atılmış olsa da koronavirüs tablosu bize azami dikkate devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Hastalıkla mücadelede tüm illerimiz için örnek bir çalışma gösteren illerimiz var. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde yer alan illerimizin bu konuda başarılı hareket ettiğini görüyoruz. Batıya dönüp baktığımızda da bir ilimiz çok dikkat çekti. O da Uşak ilimiz, dolayısıyla Uşak ilimizi de orada yaşayan vatandaşlarımızı da hem tebrik hem de teşekkür ediyorum. Açıklanan kademeli normalleşme kararlarını önemli ve değerli buluyoruz" dedi. 

'ZİYARETLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Destici, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısından sonra siyasi partilere ziyarette bulunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önce İYİ Parti, sonra Demokrat Parti ve daha sonra CHP'yi ziyaret ettik. Önümüzdeki günlerde de bu ziyaretlerimizi de devam ettireceğiz. Ziyaretlerimizde muhataplarımıza şunu söyledik. Dedik ki, 'biz Sayın Cumhurbaşkanının çağrısını samimi buluyoruz. Yerinde bir çağrı ve bir fırsat olarak görüyoruz. Burada binde bir de şansımız varsa gelin bunu deneyelim. Türkiye'yi bu darbe anayasasından birlikte kurtaralım' Biz bu çağrımızda ısrarlıyız. Kimse ön yargılı olmasın. Biliyoruz herkesin kırmızı çizgisi var. Bizim de var. Ama kırmızı çizgiler biraz arkada bırakılsın. Önce ortak noktalarımızla yürüyelim. Mutabık kaldığımız maddeleri yazalım. Mutabık kalmadığımız maddeleri de halkımıza soralım. Bu kadar basit. Biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki, aynen yeni Anayasa gibi, aynen İnsan Hakları Eylem Planı gibi siyasi partiler anayasası ve seçim kanunundaki değişiklikleri de bütün siyasi partilerin ortak mutabakatıyla hazırlayıp, meclis genel kurulundan geçirelim istiyoruz."

'TBMM TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMELİ'

Destici, TBMM gönderilen fezlekeler ile ilgili de, "Şu anda yine maalesef TBMM'de teröristler var. Açıkça 'terörist' diyorum çünkü neden adam terörden ceza almış. Şimdi buna biz 'terörist' demeyeceğiz de ne diyeceğiz. BBP olarak diyoruz ki, TBMM bir an önce bu teröristlerden temizlenmeli. Bazıları yine buna güya özgürlükler ve demokrasi adı altında kılıf uydurmaya çalışıyor. Terörün devletle, siyasetle, parlamentolarla iltisaklı olması, dünyanın hiçbir yerinde ve herhangi bir zaman diliminde kabul edilmemiş ve kabul görülmemiştir. BBP'nin tavrı nettir. Terörle iltisakı olan, terör eylemlerine karışan, teröre destek veren bir kişi milletvekili sıfatıyla cezası kesinleşmişse artık oturamaz. Onun için bizim bu fezlekeler konusunda terörist milletvekilleri ile ilgili tavrımız nettir. BBP  bu fezlekelerin kaldırılması yönünde net bir şekilde oy kullanacaktır. Hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiTBMMFezlekeBBP
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