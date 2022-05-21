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Destici: BBP, Cumhur İttifakı'nda kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yer alacak

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "2023 haziran seçimlerine giderken BBP olarak durduğumuz yer net. Biz Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız, bir bileşeniyiz. BBP Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yer alacak; Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının seçimleri kazanması noktasında elinden gelen bütün gayreti en yüksek düzeyde gerçekleştirecek" dedi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:30
Destici: BBP, Cumhur İttifakı'nda kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yer alacak

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Konağı’nda düzenlenen, partisinin 'Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katıldı. Destici, Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya müracaatlarını bugüne kadar yaptıklarıyla değerlendirip bir tavır ortaya koyduğunu söyledi. Destici, "Türkiye durup dururken ‘İsveç ve Finlandiya NATO’ya alınmasın’ demedi. Özellikle İsveç ve kısmen Finlandiya bugüne kadar PKK, PYD, YPG terör örgütü başta olmak üzere Türkiye’nin aleyhinde mücadele eden Türk Devleti’nin varlığına, ülkesinin bütünlüğüne, milletin birliğine, istiklaline ve istikbaline kastetmiş terör örgütü mensuplarına hep kucak açtı. Elbette ki Türkiye bunu unutmuş ve karşılıksız bırakacak da değil. İşte şimdi zamanı geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizzat Cumhurbaşkanı'mızın ağzından İsveç’in ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi için terör örgütlerine verdiği desteği kesmesini ve Türkiye’ye uyguladığı bu ambargoları kaldırmasını şart olarak koştu. Bizce de çok doğru bir adım attı. İsveç ve Finlandiya bu tavırlarından vazgeçmediği sürece ve özellikle garanti demiyorum, çünkü daha önce defaten garanti verdiler; bunların hiçbirisi yerine gelmedi. Somut adımlar atarak Türkiye’nin bütün güvenlik endişeleri ortadan kaldırılmadan İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesine 'evet' dememelidir ve demeyecektir. Doğru olan da budur" diye konuştu.

‘MİLLETİMİZ İÇİN CUMHUR İTTİFAKI’NIN İÇİNDEYİZ’

Destici, BBP’nin; devletini, milletini, ülkesini önceleyerek bugüne kadar siyaset yaptığını belirterek, "Partimiz bundan sonra da aynı şekilde siyaset yapmaya devam edecektir. Elbette ki problemlerimiz var. Ekonomi başta olmak üzere ülkemizin problemleri yok mu? İnsanımızın problemleri yok mu? Elbette var. Bunları da yine çözecek olan biziz. Çünkü biz BBP, Alperenler, devleti, ülkesi ve milleti için canını feda etmiş bu yolda, bu uğurda şehit olmuş şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşlarıyız. Onun partisinin, ocağının mensuplarıyız. Biz de devlet, millet, ülke, inançlarımız, değerlerimiz, 85 milyon vatandaşımız söz konusu olduğunda canımızı vermekten zerre kadar tereddüt etmeyiz. Ne gerekiyorsa onu yaparız. İnsanımızın 85 milyonun tamamının güvenlik, özgürlük ve refah içinde yaşaması için Cumhur İttifakı’nın içindeyiz. Biz milletimiz için Cumhur İttifakı’nın içindeyiz. Herkesin problemlerini çözecek olan yine biziz, çözüm BBP ve Cumhur İttifakı’dır" dedi. 

‘CUMHUR İTTİFAKI’NIN BİR PARÇASIYIZ’

Destici, 'Genişletilmiş İstişare Toplantısı’nın gündem maddelerinden birinin 2023 yılı Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dair hazırlık olduğunu belirtti. Destici, şunları söyledi:

"BBP’nin kurulduğu günden bugüne kadar 29 yıl geçti. 2021 yılı başında koyduğumuz 100 bin yeni üye hedefine BBP ulaştı. 2021 yılı ocak ayından bugüne kadar partimize 100 bin üye yapıldı. Burada emeği olan il teşkilatlarımıza bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2023 haziran seçimlerine giderken BBP olarak durduğumuz yer net. Biz Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız, bir bileşeniyiz. Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi için de elbette ki bütün arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle elimizdeki bütün imkanları kullanarak, BBP’nin 30 yıllık tecrübesini ortaya koyarak inşallah biz BBP ve Cumhur İttifakı’nın bu seçimlerden başarıyla çıkması için elimizden gelen bütün gayreti ve saha çalışmalarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştireceğiz. BBP önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah seçimlerden yüzünün akıyla çıkacaktır. BBP Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı, amblemi, adaylarıyla yer alacak; Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının seçimleri kazanması noktasında elinden gelen bütün gayreti en yüksek düzeyde gerçekleştirecek. Diğer taraftan da Cumhur İttifakı’nın Meclis'te çoğunluğu sağlaması için her türlü gayreti gösterecek. Bununla birlikte de elbette bir grupla TBMM’de var olmanın mücadelesini vereceğiz. Birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma içerisinde gönül gönüle el ele vererek BBP'nin bayrağını en yüksek yere taşıyacağız. Bunu da Cumhur İttifakı ile birlikte yapacağız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBPMustafa DesticiCumhur Ittifakı
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