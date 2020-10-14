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Destici: AYM üyesini istifaya davet ediyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki göstererek, "Anayasa Mahkemesi üyesini acilen istifaya davet ediyoruz. Eğer bunu gerçekleştirmezse, Anayasa Mahkemesi'nin görevden almasını, görevine son vermesini bekliyoruz" dedi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:15
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Destici: AYM üyesini istifaya davet ediyoruz

ANKARA - BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Türk Milleti'nin Azerbaycan'a kararlı bir şekilde desteğinin tam olduğunu söyledi. Türkiye'nin, kardeş ve dosttan öte Azerbaycan'ın sonuna kadar yanında olacağını belirten Destici, "Şahsım, Büyük Birlik camiası ve Alperenler olarak kanımızla, canımızla sonuna kadar can Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan devlet yetkililerine seslenmek istiyorum, başlatılan bu harekat kim ne çağrısı yaparsa yapsın, işgal edilmiş toprakların tamamı kurtarılmadan durdurulmamalıdır. Ya askeri harekatla kurtarılacaktır ya da Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilecektir. Bunun üçüncü bir yolu yoktur. Onun için ateşkes çağrısı yapanlara bu cevap verilmeli ve işgal edilmiş topraklar azad edilmeden asla masaya ve müzakereye oturulmamalıdır" dedi.

'KURUMUN AĞIRLIĞINA VE CİDDİYETİNE BÜYÜK GÖLGE DÜŞÜRMÜŞTÜR'

Destici, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' paylaşımına da tepki göstererek, şunları kaydetti: 

"Anayasa Mahkemesi üyesi kişinin tweetini çok tehlikeli söylem ve hareket olarak nitelendirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu ülkede devlette tüm kadrolar gelir-geçer ama devletin tüzel kişiliği baki kalır. Bu tip ciddiyetsiz söylemler onarılamayacak yaralar bırakır. Anayasa Mahkemesi'nden tutun, tüm devlet yöneticileri hatta siyaset kurumunun üyeleri yazdıklarına, paylaştıklarına ve söylediklerine azami derecede dikkat etmekle mükelleftir. Bu olayı gündem değiştirmek yahut paranoya olarak yorumlamak da tam bir aymazlık ve sığlıktır ya da darbe iması yapanı savunmaktır. Bu şahıs bu tweetiyle aynı zamanda üyesi olduğu kurumun ağırlığına ve ciddiyetine büyük bir gölge düşürmüştür. Diğer bütün üyeleri de zan altında bırakmıştır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak Anayasa Mahkemesi kurumunu bu topraklarda hukukun başlıca merkezlerinden birisi olarak görüyor ve dokunulmaz kalmasını istiyoruz. Anayasa Mahkemesi üyesini acilen istifaya davet ediyoruz. Eğer bunu gerçekleştirmezse, Anayasa Mahkemesi'nin görevden almasını, görevine son vermesini bekliyoruz. Elbette ki, sonrasında da bir hukuki süreçle muhatap olması gerekir diye düşünüyoruz."

DHA

Son Güncelleme: 14.10.2020 16:15
Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa DesticiAnayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım
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