Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.442,91
ALTIN
899,59
DOLAR
14,84
STERLİN
18,58
EURO
15,63
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Destici: AYM artık bu işi uzatmamalı

27 Nisan 2022 Çarşamba 15:30
Destici: AYM artık bu işi uzatmamalı

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin kapatılması davasına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi (AYM) bu işi artık daha fazla uzatmamalı. Anayasamızın ilgili maddelerinde çok açık ve net, hala neyi beklediğini sormak istiyorum" dedi.

BBP lideri Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, Pençe-Kilit Operasyonu'nu dikkatle izleyip, desteklediklerini belirterek, terörün kaynağında yok edilmesi ve mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi. Şehitlerin ve on binlerce vatandaşın katili olan terör örgütüne sırtlarını dayadıklarını söyleyen kişilerin, Meclis'te oturmaya devam ettiğini kaydeden Destici, "Buna artık bir çözüm bulunması gerekiyor ve AYM bu iş artık daha fazla uzatmamalı. Anayasamızın ilgili maddelerinde çok açık ve net bir şekilde, herhangi bir siyasi partinin terör örgütleriyle iltisaklı olamayacağı, onun sözcülüğünü yapamayacağı hatta terör eylemlerini kınamadığı takdirde kapatılacağı hükmü çok açıkken hala neyi beklediğini buradan sormak istiyorum" diye konuştu.

'MECLİS, BU 2 HAİNİ YARGIYA GÖNDERMELİ'

HDP'nin sadece terör örgütü PKK'yı desteklemediğini aynı zamanda Ermeni terör örgütleri Hınçak, Taşnak ve Asala'yı da Meclis'e taşıdığını dile getiren Destici, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifiyle ilgili ise "Ermeni soykırım iddialarını Meclis'in gündemine taşıma hatta kanun teklifi verme hadsizliğine kadar gidebiliyorlar ve yine CHP içinden bir milletvekili buna eşlik ediyor. Elbette hukuk bu ikisiyle ilgili gereğini yapacaktır. Meclis de fezlekeler geldiğinde hiç bekletmeden dokunulmazlıklarını kaldırmalı ve bu 2 haini yargıya göndermeli" dedi. 

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan BBP lideri Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşmasının hatırlatılması üzerine, "Kemal bey son dönemlerde aşırı popülist bir politika izliyor. CHP içindeki tartışmalar dışa taşıyor. CHP içinde ciddi bir rahatsızlık var. Kemal beyin hem partisine hem de 6'lı masaya bir sitemi var" açıklamasında bulundu.

DHA

Son Güncelleme: 27.04.2022 15:41
Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiBBPAYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz
CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz
Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedir
Karamollaoğlu: Samimi toplantılarımız kararlılığımızı kavileştirmektedir
Kılıçdaroğlu: Ülkeyi seven bütün kesimlere çağrı yaptım
Kılıçdaroğlu: Ülkeyi seven bütün kesimlere çağrı yaptım
Akşener: Meselemiz Osman Kavala değildir
Akşener: Meselemiz Osman Kavala değildir
"Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız"
"Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız"
Kılıçdaroğlu'ndan 'Osman Kavala' tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Osman Kavala' tepkisi
Mustafa Destici: Halkın seçtiği Cumhurbaşkanını tehdit etmek, kimsenin haddi değil
Mustafa Destici: Halkın seçtiği Cumhurbaşkanını tehdit etmek, kimsenin haddi değil
Bahçeli: Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması züldür
Bahçeli: Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması züldür
CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor
CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma