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"Deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bakanlık olarak ulaştırma ve alt yapı çalışmalarımızda deprem güvenliğine en yüksek düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Bir yandan mevcut yapılarımızı, olası deprem hareketlerine karşı güçlendirirken, diğer yandan yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz" dedi.

"Deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bakanlık olarak ulaştırma ve alt yapı çalışmalarımızda deprem güvenliğine en yüksek düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Bir yandan mevcut yapılarımızı, olası deprem hareketlerine karşı güçlendirirken, diğer yandan yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz" dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
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"Deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz"

ANKARA - Bakan Turhan Ankara'da, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri İçin Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Turhan, ulaşım aklının önemine dikkat çekti. Bunun Türkiye için daha önemli olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, "Zira ülkemiz üç kıtanın kesiştiği noktada, önemli ticaret koridorları üzerinde bulunması nedeniyle lojistik açısından doğal üs konumundadır. Sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumundayız" dedi.

'PARMAKLA GÖSTERİLEN ESERLERE İMZA ATTIK'

Bakan Turhan, 16 yılda Türkiye'de görülmemiş imar ve inşa çalışmaları yürüttüklerini söyleyerek, "Otoyollar, bölünmüş yollar, havaalanları, limanlar, yüksek hızlı tren hatları, tüneller, köprüler, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi dünyada parmakla gösterilen eserlere imza attık. Sonuç olarak, tüm bu çalışmalarımızla bugün, düne göre ulaşımı daha kolay, güvenli ve müreffeh bir Türkiye'ye kavuşmuş bulunuyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BİR DEPREM GERÇEĞİ VAR'

Bakan Turhan, Türkiye'de bir deprem gerçeğinin bulunduğunu, bunu 1999 yılında çok acı bir şekilde yaşadığını kaydetti. Bakan Turhan, şöyle konuştu: "1999 yılı toplum olarak, devlet olarak deprem konusuna odaklanmaya başladığımız bir yıl olmuştur. Hükümetlerimiz döneminde, 'Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı' ile depreme karşı hazırlıklı olunması bir devlet politikası haline getirilmiştir. Bizde Bakanlık olarak ulaştırma ve alt yapı çalışmalarımızda deprem güvenliğine en yüksek düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Bir yandan mevcut yapılarımızı, olası deprem hareketlerine karşı güçlendirirken, diğer yandan yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz."

'MAKSAT DEPREM KAPIMIZI ÇALMADAN HAZIRLIKLI OLMAK'

"Maksat deprem kapımızı çalmadan hazırlıklı olmak; Allah göstermesin yaşanması durumunda kaybın, hasarın en asgari düzeyde tutulması" diyen Bakan Turhan, şunları söyledi: "Bunun için de bugüne kadar, belli ülkelerin hazırlamış olduğu deprem yönetmeliklerinden istifade edilmiştir. Projelerimiz, bu yönetmelikler ışığında ihale edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Bakanlık olarak, buna bir son verip, yerli ve milli deprem yönetmeliğimiz için bir süreden beri yürüttüğümüz çalışmada, belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Neticede AFAD tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Türkiye Deprem Haritası' var ve artık yaptığımız çalışmaları da dikkate alarak yabancı ülkelerin yönetmeliklerini kullanmamızı gerektirecek bir neden bulunmuyor."

DHA

Son Güncelleme: 26.06.2019 05:03
Anahtar Kelimeler:
Yeni ProjeBakan TurhanDeprem Güvenliği
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