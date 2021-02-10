Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1545
ALTIN
418.156
DOLAR
7.0418
STERLİN
9.7572
EURO
8.5420
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık...
Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak
Bingöl Üniversitesi sürekli 9...
Restorasyon uygulama işi yaptırılacak
Restorasyon uygulama işi yaptırılacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Davutoğlu, hazırladıkları 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisi tarafından hazırlanan 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:26
4 Okunma
Davutoğlu, hazırladıkları 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı

ANKARA - Ankara'da bir otelde düzenlenen tanıtım programına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Atik Akdağ, Birol Aydın, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazlı Seda Vural, HDP PM üyesi Ali Özkan, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, DSP Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal katıldı.

Toplantıda konuşan Davutoğlu, 'Temiz Siyaset Belgesi'nin 6 ana başlıkta toplandığını söyledi. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını öne süren Davutoğlu, "Çözümümüz ne? Kapsayıcı demokratik hukuk düzeni" dedi.

Kapsayıcı demokratik hukuk düzeni içinde şeffaflığa dayalı bir siyasi ahlak benimsendiği zaman toplumsal güvenin kazanılacağını anlatan Davutoğlu, "Bu belgenin esas hedefi; toplumda bir bilinç, bir farkındalık uyandırarak bütün toplum ve siyaset kesimlerini ortak bir zihniyet, ahlak, hukuk devriminde buluşturmak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Temiz Siyaset BelgesiGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmasını yıl içinde tamamlayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmasını yıl içinde tamamlayalım
CHP'li Öztrak: Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var
CHP'li Öztrak: Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var
Mustafa Sarıgül: Hangi parti kusursuz anayasa taslağı koyarsa destek vereceğiz
Mustafa Sarıgül: Hangi parti kusursuz anayasa taslağı koyarsa destek vereceğiz
Akşener: Boğaziçi'nde sokak çatışmasına izin vermeyin
Akşener: Boğaziçi'nde sokak çatışmasına izin vermeyin
Muharrem İnce, CHP ile yollarını ayırdı
Muharrem İnce, CHP ile yollarını ayırdı
Kurtulmuş: Türkiye yeni dünya sisteminde çok güçlü bir aktör olacak
Kurtulmuş: Türkiye yeni dünya sisteminde çok güçlü bir aktör olacak
Bakan Gül: 83 milyonu kuşatan yeni anayasanın yapılacağına olan inancımız tam
Bakan Gül: 83 milyonu kuşatan yeni anayasanın yapılacağına olan inancımız tam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik
"Asırların hayali için geri sayımdayız"
"Asırların hayali için geri sayımdayız"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma