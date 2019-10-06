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Daha net açıklama talep edildi

Çavuşoğlu: Maslahatgüzarla görüşüldü, daha net açıklama talep edildi

Daha net açıklama talep edildi

Çavuşoğlu: Maslahatgüzarla görüşüldü, daha net açıklama talep edildi

06 Ekim 2019 Pazar 16:35
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Daha net açıklama talep edildi

ANKARA, (DHA) 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesine ilişkin, "Maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Hem gerekli tepki gösterildi hem de daha net açıklama talep edildi" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti'nin 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesinin hatırlatılması üzerine, "Açıklama yaptılar ama bu açıklama net değil. Büyükelçi Adana'da olduğu için maslahatgüzarı arkadaşlarımız çağırdı. Maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Hem gerekli tepki gösterildi hem de daha net açıklama talep edildi" diye konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede maslahatgüzarın 'Yanlışlıkla oldu' dediğini belirterek, "Daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik. Onlar açıklama yapacaklar" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluABD Ankara BüyükelçiliğiDışişleri Bakanı
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