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Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 14:30
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Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu

ANKARA - TBMM Başkanlığı'na sunulan, TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören, süresi 10 Şubat 2021'e kadar uzatılması öngörülen tezkerede şu ifadelere yer verildi: "TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulması anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bu bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılması sağlanmış, bu alanla ilgili ülkelerle işbirliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edileceği." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKCumhurbaşkanlığı TezkeresiTBMM Başkanlığı
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