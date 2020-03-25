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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi" dedi.

25 Mart 2020 Çarşamba 15:34
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bazı bakanlardan video konferans yoluyla bilgi aldı. Sözcü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. 

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi. Bütün bakanlarımız ve kurumlarımız görevlerinin başında. Tedbirler hepimiz için. Unutmayın: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınBütün Imkanlar Seferber EdildiKoronavirüs
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