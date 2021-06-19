Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1391
ALTIN
495.421
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0517
EURO
10.3510
Gümüldür'de mesire alanı kiraya verilecek
Gümüldür'de mesire alanı kiraya...
Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 89 öğretim...
Milli Piyango İdaresine ait 13 konut satılıyor
Milli Piyango İdaresine ait...
Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak
Uzman Personel pozisyonu için...
9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
9 bin 750 baş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce 'kripto varlık alım satım platformlarına ilişkin uyarılar' başlıklı video yayınlanarak, platformdaki varlıkların çalınabileceği, sıcak ve soğuk cüzdanların resmi standardı olmadığı ve bu nedenle gerçek paraların resmi bankalarda tutulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 15:22
1 Okunma
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, kripto varlık alım satım platformlarının sayısı ve kullanıcısının gün geçtikçe arttığı hatırlatıldı. Bu noktada bilinçli kullanımın çok önemli olduğu belirtilerek, doğru platformu tercih etmek ve güvenli işlem yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı video paylaşıldı.

Ofisin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kripto varlıklara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Kripto varlıklar fiziksel olmadıkları için sadece elektronik ortamlarda saklanabilmekte, soğuk ve sıcak cüzdan olmak üzere iki farklı ortam kullanılabilmektedir. İnternete bağlı olan ve saklanmaları için kullanıcının herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadığı cüzdanlara sıcak cüzdan denilmektedir. Kripto varlıklar, sıcak cüzdan kullanarak saklanıyorsa; kripto varlıkların güvenliği, sıcak cüzdan hizmeti sunanlara emanet edilmektedir. Soğuk cüzdan sadece kripto varlık alışverişi esnasında internete bağlı olan cüzdanlardır. Bilgisayardan bağımsız bir

'RESMİ BANKA HESAPLARINDA SAKLANMALI'

Güvenli saklama yöntemleri hakkında da bilgi verilen videoda, "Sıcak ve soğuk cüzdanların herhangi bir resmi standardı bulunmamakta; bu sebeple sıcak ve soğuk cüzdanların belirli bir standarda göre kontrolü yapılamamaktadır. Bu yüzden gerçek paraları saklamak için, sıcak ve soğuk cüzdanlar değil, ülkelerin güvenli kabul ettikleri resmi banka hesapları gibi para saklama mekanizmaları kullanılmalıdır. Güvenli alım-satım platformları; kripto varlığın alımı satımı esnasında mümkün olduğunca platformun internet trafiği, ortalama nakit bulundurma, işlem hacmi ve borsa tarafından bildirilen hacmin kullanıcıları tarafından doğruluğuna duyulan güven faktörlerine bağlı olarak belirlenen kripto varlık borsa skoru yüksek olan platformlar kullanılmalıdır" denildi.

'VARLIKLARIN ÇALINMASI RİSKİ DİKKATE ALINMALI'

Videonun 'hukuki güvenlik' başlığında ise "Kripto paralara yatırım yapılmadan önce, ne amaçla geliştirildiği, arkasındaki teknolojinin ne olduğu, sürdürebilirliği nasıl sağlayacağı gibi bilgileri içeren 'White Paper' (İzahname) incelenmesi ve buna göre yatırım yapılması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

Videoda, "Siber saldırılar sonucunda kişisel verilerin ifşası ya da platformdaki varlıkların çalınması gibi telafisi olmayan durumlarla her an karşılaşılabilme riski dikkate alınmalıdır" uyarısına yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıKripto ParaUyarıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Torun: 3 yılın yol haritasını belirleyeceğiz
CHP'li Torun: 3 yılın yol haritasını belirleyeceğiz
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Bakan Varank: Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerek
Bakan Varank: Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerek
Ceza İnfaz Yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ceza İnfaz Yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır
Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır
"Orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek"
"Orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek"
Akşener: TBMM, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi Nobel'e aday göstersin
Akşener: TBMM, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi Nobel'e aday göstersin
Bahçeli: Türkiye'nin haklı beklentileri ABD Başkanı ve muhatap ülkelere aktarıldı
Bahçeli: Türkiye'nin haklı beklentileri ABD Başkanı ve muhatap ülkelere aktarıldı
Bakan Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir
Bakan Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma