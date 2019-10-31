Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yarım saat süren görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki kardeşlik hukuku ile ülke liderlerinin paylaştığı ortak siyasi irade sayesinde ikili ilişkilerin her alanda mükemmel olduğu belirtildi.



Görüşmede ayrıca, ortak tehditler ve zorluklar karşısında Türkiye ve Katar'ın dayanışma sergilemede ortak yaklaşım ortaya koyduğu vurgulanarak, Barış Pınarı Harekatı'na verdikleri destek nedeniyle Katar'a teşekkür edildi. Öte yandan görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin önümüzdeki süreçte toplanması için ilgili kurumların çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. 15 milyar dolarlık ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin görüşmelerin sürmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği görüşmede, savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmenin Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığının altı çizildi.



Oktay-Al Sani ikilisinin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Temasların heyetler arası kısmında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari, Katar Maliye Bakanı Ali Shareef Al-Emadi, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi hazır bulundu.