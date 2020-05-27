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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "27 Mayıs, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür" dedi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:49
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60'ıncı yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Oktay, şunları kaydetti:

"27 Mayıs, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür. Merhum Başbakan Adnan Menderes, arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hâkimiyeti uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Demokrasiye olan inancımızı koruyarak milletimizin iradesine hiçbir vesayetin ipotek koymasına müsaade etmeyeceğiz."

DHA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay27 Mayıs Mesajı
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