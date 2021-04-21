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Cumhurbaşkanı kararıyla 6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda 6 üniversiteye rektör ataması da yapıldı. 

21 Nisan 2021 Çarşamba 09:33
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Cumhurbaşkanı kararıyla 6 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, merkeze alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'ne Afşın Burak Bostancı atanırken, Nükleer Düzenleme Kurulu üyeliğine ise Suat Ünal getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ve Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Sönmez ise görevden alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğüne Hayrullah Çelebi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan İstanbul İl Müdürlüğüne Abdurrahman Aydın atandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçildi. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereği yapıldığı belirtildi.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Kararla birlikte, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Atamaların 2547 sayılı Yüseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereği yapıldığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanRektörAtamaResmi Gazete
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