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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24 Nisan 2022 Pazar 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti. Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanZelenskiTelefon Görüşmesiönce Vatan
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