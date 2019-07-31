Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102082
ALTIN
254.117
DOLAR
5.5455
STERLİN
6.7754
EURO
6.1698
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı GEÇMEDİ VALLA
Son Dakika
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı...
Benden oyuncu olur mu?
Benden oyuncu olur mu?
Jennifer Lopez'i locadan izlemenin fiyatı 50 bin euroya çıktı
Jennifer Lopez'i locadan izlemenin fiyatı...
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk 'Alican'
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:12
13 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yapımı devam eden yeni MİT binasını ziyaret etti. Helikopter ile alana inen Erdoğan ile yanında bulunan heyet, binada incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili olan bina ve çevresinde, sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerin olduğu öğrenildi.

Yenimahalle ilçesinde bulunan ana karargah binasının, sivil yerleşim yerleri arasında kalması ve yetersizliği nedeniyle daha büyük ve daha korunaklı bir bina yapımına karar verilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMilli İstihabarat TeşkilatıYeni BinaMİT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
CHP'li Ağbaba: EYT'liler aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyor
CHP'li Ağbaba: EYT'liler aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyor
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
FETÖ, imam hatiplere karşıydı
FETÖ, imam hatiplere karşıydı
Selçuk'tan 'okula başlama yaşı' hatırlatması
Selçuk'tan 'okula başlama yaşı' hatırlatması
Kimsenin ülkesinde gözümüz yok
Kimsenin ülkesinde gözümüz yok
Dünya ABD’den ibaret değildir
Dünya ABD’den ibaret değildir
Dışişleri Bakanlığı'ndan, BMGK’ya tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan, BMGK’ya tepki
Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti
Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans