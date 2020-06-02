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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

02 Haziran 2020 Salı 15:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, mart ayında Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYargıtay Başkanı Mehmet AkarcaCumhurbaşkanı Külliyesi
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