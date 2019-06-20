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Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, "Kamerasını ve kalemlerini terör örgütlerinin eline verenler bizim gözümüzde asla gazeteci olamazlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, "Kamerasını ve kalemlerini terör örgütlerinin eline verenler bizim gözümüzde asla gazeteci olamazlar" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Libyalı, Yemenli, Mısırlı kardeşlerimizin sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Asla yayılmacı, müdahaleci bir anlayış içinde değiliz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Kendi milli güvenliğimizi sağlama almaya çalışıyoruz. Son 8 yılda bir milyon insanın canına mal olan Suriye’deki zulme bu anlayışla çözüm bulmaya çalışıyoruz.  

Batı’da yükselen İslam düşmanlığına, neonazi terörüne bunun için dikkat çekiyoruz. Pazartesi günü Mursi’nin vefatıyla gözler önüne serilen Mısır’daki demokrasi katliamına bunun için tepki gösteriyoruz. Bize hak hukuk dersi verenler Mısır halkının seçtiği cumhurbaşkanının darbe mahkemelerindeki ölümüne sessiz kalsa da biz kalamayız.

Böyle bir cinayet olabilir mi? Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir. Ben kendisi için her zaman bunu söylüyorum; bir zalimdir ve bir demokrat değildir. Gerçek manada iş başına gelmiş birisi değildir. Bizim bu ifadelerimiz Sisi ve etrafındakileri rahatsız edebilir ama önemli olan bu dünyada haklıların yanında yer alanların buna nasıl baktığıdır.

Kaşıkçı cinayeti konusunda ülkemizin tutumunu haklı bulan BM'nin hesap soracağına inanıyorum. İnsanlık adına yeni utanç sahnelerinin yaşanmasının önüne geçmeliyiz. Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi’nin ölümünün unutulmasına da fırsat vermeyeceğiz.

Gazetecilik, hakikat arayışıdır. Her gazeteci aynı zamanda bir araştırmacıdır. Gazeteci de doğruların peşindeki insandır. Yalan ve manipülatif haberlere tenezzül etmek bireyin doğru haber alma hakkını almaktır. İnancını kaybetmiş bir medyanın ne topluma ne de insanlığa bir faydası olamaz.

Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine, milletin çıkarları için gözcülük yapmasına karşı çıkmadık, çıkmıyoruz. Medyanın, siyaseti kendi istekleri doğrultusunda ilerlemesine izin vermiyoruz. Kibirli, yanlı bir gazetecilik anlayışını karşı çıkıyoruz. Kimi zaman canı pahasına çalışan emekçilere saygı duyuyoruz.

Kamerasını ve kalemlerini terör örgütlerinin eline verenler bizim gözümüzde asla gazeteci olamazlar. Çoğu zaman gerçeği keşfetmek için değil zihinlerindeki kalıp ve önyargılara cevap bulma gayesinde ülkemize bakıyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYabancı Medya Temsilcileri
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