Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "(İzmir'de) Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?" ifadesini kullandı.

TOKİ ile başlatılan konut atılımının özel sektörün de gayretleriyle önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağladığını belirten Erdoğan, "Hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"Teröristler masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar"

Erdoğan, "Teröristler boş durmuyor. Baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyor, sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar." dedi.

"Stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız"

"Üreticiyi de tüketiciyi mağdur eden stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Salgın döneminde tüm ülkeler gıda ürünlerinde ihtiyatlı bir gümrük politikası izlerken Türkiye'nin bunun dışında kalması beklenemez." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimize 2020'nin 11 ayında 17,1 milyar liralık tarımsal destek verdik." dedi.

"AK Parti büyüdükçe Türkiye de daha yeşil ve daha temiz bir çevreye kavuşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti büyüdükçe Türkiye'nin de daha yeşil ve daha temiz bir çevreye kavuşacağını belirtti.

"Amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek"

Erdoğan, "Amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal. Bunları da öğren." ifadesini kullandı.

Teşkilatlardan AK Parti il kongrelerinde yüzde 30 kadın ve genç kotası istedi

"Gerek başkan gerek il yönetiminde görev alacak arkadaşlarımızı hesabi değil, hasbi olarak seçecek ve il teşkilatlarımızı oluşturacağız." diyen Erdoğan, teşkilatlardan AK Parti il kongrelerinde yüzde 30 kadın ve genç kotası uygulanmasını istedi.

Erdoğan, "Teşkilatlarımızda sen-ben olayını bir kenara koyalım, kanaat önderi arkadaşlarımızı özellikle tercih ederek il teşkilatlarımızı oluşturalım." şeklinde konuştu.