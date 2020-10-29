Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'daki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kurallarının uygulandığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri elini göğsüne götürerek kabul etti. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organları başkanları, Meclis Başkanvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri, askeri ile sivil erkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.