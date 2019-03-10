Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz

ADANA, (DHA)

Adana Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kent protokolü tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan partisinin mitingine katılmak üzere İstasyon Meydanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yol üzerinde gördüğü çocuklara oyuncak dağıttı, halkı selamladı. Miting alanına boynuna Adanaspor ve Adana Demirspor atkısı takarak çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Senin Allah'ına kurban Adana. İkramı güzel, insanı güzel Adana. Hz. Ömer devrinden beri medeniyetimizin gözde kenti Adana. Yavuz Sultan Selim'in ordularını karşılayan Adana, bu kentin 828 mahallesini selamlıyorum. Adana özgürlüğün, demokrasinin, hakkını, hukukunu, geleceğini iyi bilir. Adana kendisine göz dikmiş düşmana bakmasını iyi bilir. 31 Mart seçimlerinin beka seçimidir, bunu iyi bilir. Biz bu seçime nasıl giriyoruz, Cumhur İttifakı olarak giriyoruz, Zillet İttifakı olarak değil. El ele, gönül gönüle giriyoruz, pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz. Seçimlere 21 gün kaldı, demokrasinin zaferini 31 Mart'ta ilan edecek miyiz? 31 Mart akşamı illet, zilleti ayaklar altına alacak mıyız? Cumhur İttifakı çıkar ittifakı değil, amaç 3- 5 fazla belediye fazla kazanmak değil. Bu ittifak 15 Temmuz'da kurulmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'na ben 01.15'te indim. Bay Kemal, 23.15'te FETÖ'cülerin idaresindeki tankların arasından çıktı. Gitti, Bakırköy Belediyesi'ne çayını, kahvesini yudumladı. 'Darbe olursa tankların önünde ben dururum' demişti, korkaksın sen, korkak. Sen FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin" diye konuştu.

'EZANI ISLIKLADILAR'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan Cumhuriyet Halk Partili kadınların, okunan ezanı ıslıkladıklarını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, kaçacak deliğin yok. Biz bu ittifakı sınırlarımıza saldıran terör örgütlerine karşı saflarımızı sıklaştırarak kurduk. İnşallah bu ittifak, bizi 2023 hedeflerimize ulaştıracak. Adana bu ittifaka inanırsa, tüm Türkiye inanır. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa, herkes sahip çıkar. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanların, ezana tahammülü olmayanlarla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü terör örgütünün bayrağımıza olan tahammülsüzlüğünü görüyoruz. Geçen gün CHP'lilerin içinde bulunduğu bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Taksim'de yürüyüş düzenledi. Orada bulunan kadınlar ezan okunurken ıslık çalıp, saygısızlık ettiler. HDP kongrelerinde hiç 'İstiklal Marşı' okunuyor mu? Ne diyor marşımızda, 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki- şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Ezana hürmet etmeyenin bu millete de saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan, bu millete de sahip çıkmaz. Yarın düşman kapımıza dayandığında, ezana sahip çıkmayanlar, onları da 'hoş geldin' diye karşılar.

'YATIRMILAR ARTARAK DEVAM EDECEK'

Göreve geldikleri günden beri Adana'ya birçok yatırımın yapıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra bu yatırımların artarak devam edeceğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayrak, ezan, vatan düşmanı kim varsa, hepsinin karşısında olmak bizim namus borcumuzdur. 3- 5 oy için onlara göz yumarsak, ecdadımızın da, çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletim bunlara hak ettiği dersi sandıkta verecektir. 4,5 yıl daha ben ülkemin başındayım. Adana'da tüm belediyelerimizle omuz omuza hizmet vermeye devam edeceğiz. Adana'yı eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık. 45 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 9 bin 57 derslik inşa ettik. 58 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü kentimize büyük devlet adamı Alparslan Türkeş Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri için yurt açtık. Diğer ilçelerimize de bu yurtları açacağız. 33 bin kişilik stadyumun ve olimpik yüzme havuzunu yapıyoruz. Adana takımlarından birini de artık Süper Lig'de görmek istiyoruz."

'CHP'YE BU ZULÜM YETER ARTIK'

Sağlık alanında da Adana'ya 5 katrilyon destek verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında 56 tesisi kazandırdık. Adana Şehir Hastanesi bin 550 yatakla vatandaşlarıma hizmet veriyor. Bay Kemal' Sosyal Sigortalar Kurumu'nda müdürlük yaptı. Kimlik sıkıntısı var. 9 kez seçime girdi, kaybetti, halen orada duruyor. CHP'ye bu zülüm yeter artık. Sağlık tesislerimizin yapımı devam ediyor. 15 sağlık tesisimizin plan projesi devam ediyor. Adana- Mersin demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini kısalttık. Adana-Gaziantep hızlı tren çalışması tamamlanıyor. 2 yıl içinde hazır. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda bir sıkıntı yaşadık. Yaşanan bu sıkıntıyı aşacağız, Adana metrosunda bir kısmı tamamlanmıştı, hem mevcut hattın uzatılmasına ihtiyaç var. Bu meseleyi önümüzdeki dönem gündemimize alacağız."

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Konuşması sırasında Bozkurt işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adanalı çiftçilere 4 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, Ceyhan ilçesinin ise önemli bir enerji ve petro-kimya üssü olacağının ve bölgenin yatırımcılarla buluşturmak için 69 milyon lira harcandığını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamlanmasının ardından Mersin'e hareket etti.

ERDOĞAN, MERSİN'DA KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'dan sonra gittiği Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti. buradaki konuşmasında Taksim'de bir grubun ezanı ıslıkladığını belirten Erdoğan, "Bayrağımızı yakmaya çalışanları, gönderden indirmeye kalkanları gördük. Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Önceki gün Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde Kadınlar Günü için bir araya gelen güruhun ezana ıslıklarla yatığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Bu CHP zihniyetinin tarihi ezan ve cami konusunda bu tür hoyratlıklarla doludur, ama Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir. Ezana yapılan saygısızlık, bu seçimlerin ülkemiz için nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. 31 Mart'ta meseleyi basitleştirmeye çalışanlar, asıl niyetlerini bu tür görüntülerle ortaya seriyor" dedi.



'EZANA SAYGISI OLMAYANIN BAYRAĞA SAYGISI OLMAZ'



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Parlamentosu'nda YPG flaması gösteren kadınla fotoğraf çektirdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı. Bayraklarımızı nasıl yakıyorlar görüyorsunuz. Bay Kemal, Avrupa'da yaptığı ziyarette Alman Parlamentosu'nda YPG paçavrasını çıkarıp gösteren kadınla yan yana resim sergiliyor. Ne diyor bu eş başkan? 'Kürdistan'da oylar filanca partiye ama, batıda AK Parti ve MHP'ye yok. Mersin ne diyor? İnşallah Mersin'de de inanıyorum ki sizler, sözde İYİ Parti'ye ve HDP'ye de oy yok. Bunların tek ittifakı ne biliyor musunuz? Ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Ortaya çıkan manzaraya bakılırsa, bunlar hiç İstiklal Marşımızı da okumamışlar. Zaten HDP İstiklal Marşımızı okumuyor. Bayrağımızı bile yeni yeni asmaya başladılar. Ne diyor İstiklal Marşı'nda. Bay Kemal oku, öğren. Bunu Bay Kemal bilmez. Bilse bunlarla ortaklık yapmaz. Ezanımızı yuhalayanlar, Cuma salası ile dalga geçenler, bu ülkenin hiçbir değerinden nasibini almamış olanlardır. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa hürmet etmez. Ezana saygısı olmayanın bayrağa saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayanlar, düşman kapımıza dayandığında 15 Temmuz'da darbecileri alkışladığı gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar, hiçbir değere sahip çıkmazlar. Bunlar bu vatana bağlı değiller. Merhum Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini de hiç okumamışlar" diye konuştu.



'EZAN VE BAYRAK DÜŞMANLARIYLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'



Terör örgütleri ile mücadelenin tüm hızı ile süreceğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biz bu bayrağın altında doğduk, inşallah bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle birlikte ister PKK, ister FETÖ, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bunları biz Cudi Dağları'nda inlerine gömdük mü? Tendürek'de, Gabar'da, Kandil'de inlerine gömdük mü? Gömmeye devam ediyoruz. Bu milletin huzuru için ne gerekiyorsa Mehmet'imizle, polisimizle hep birlikte yapıyoruz, yapacağız. Bu ülkede ezan, bayrak, devlet, vatan düşmanı kim varsa, hepsinin karşısındayız. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak ecdadımızın ve evlatlarımızın yüzüne bakamayız. Ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. 31 Mart'ta milletimiz hak ettikleri dersi verecektir."