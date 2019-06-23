Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar’da kullandı 

İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan, "İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum" dedi.

Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'na eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı.

"İSTANBUL SEÇMENİ İSTANBUL İÇİN EN İSABETLİ KARARI VERECEKTİR"

Erdoğan, "İstanbul gibi bir şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tabi bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra tabi ki mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılmasını Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbullumuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. Onun içinde İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Ve sizlerin de gayretleri için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

SONUÇLARI İSTANBUL'DA TAKİP EDECEK

Bir gazetecinin "Katılım oranı ne olur?" sorusuna Erdoğan, "Hepimiz çok gayret ettik. Yani İstanbul dışında olanları buraya taşıma için tekrar buradan memleketlerine gönderilmesi noktasında çalışma… Tabi, İstanbul'da olanlarda inanıyorum ki bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Sizler burada yakından takip ediyorsunuz. Herhalde katılım yüksek olması gerekiyor" şeklinde cevap verdi. Aynı gazetecinin "Gece yarısı trafik olduğunu" hatırlatması üzerine Erdoğan, "Ben o kilitlenmiş trafiği yaşadım" ifadelerini kullandı. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan okuldan ayrılırken, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.