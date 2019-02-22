Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meseleye el attık, bu yıl başlıyoruz

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir alt yapı yok. Bu işi bitirelim artık. Çalışalım ve bu işi bitirelim.

Muğla'ya 20 kat trilyon yatırım yaptık. Eğitimde, 3 bin 79 adet yeni derslik kazandırdık. YÖK öğrencileri için 3 bin 710 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Önümüzdeki sene 4 bin kişi kapasiteli 3 adet yurt binası daha açıyoruz.Arsa tahsisi ve proje çalışmaları sürüyor.

Muğla'ya Fethiye'ye Milas'a gençlik merkezleri yaptık. Muğla'ya yeni bir stad kazandırma ve mevcut stadın yerini de millet bahçsi yapma çalışmalarımız sürüyor.

Millet bahçesinin bir köşesine de bin metrekarelik bir millet kıraathanesi yapacağız. Bu CHP, ben kıraathane diyorum onlar kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Bunlar yatıp kalkıp kumar ile meşguller. Kıraathane nedir bilmezler. Kıraathane okuma evidir.

İhtiyaç sahibi vatadanşlarımıza, 1,1 kat trilyon lira destek verdik. Sağlıkta 500 yataklı, 10'u hastane olmak üzere 33 tesisi şehrimize kazandırdık.

Bodrum'da mütahitten kaynaklı sebeplerle aksamalar yaşandı onu da çözüyoruz. Marmaris'e de 150 yataklı bir hastane sunmak için çalışıyoruz. Yakında ihalesine çıkıyoruz. Muğla'da 3 bin 330 konut projesini hayata geçirdik. 321 bin Muğla'lı vatandaşımızın sorununu çözdük. Karabağlardaki kır kahvesi mescitlerinin de içinde olduğu 46 tarihi eseri restore ederek hizmete sunduk.

Ulaşımda, bölünmüş yol uzunluğunu 90 kilometreden 450 kilometreye çıkardık. Milas ile söke ilçeleri arasındaki Karacabel tünelini hizmete sunduk.

Milas-Bodrum-Dalaman havalimanlarına yeni dış hatlar terminal binası yaparak büyütüp modernize ettik. Milas bodrum havalimanımızın yolcu trafiği 1 milyon 599 bin iken 4 milyon 186 bine çıkardık. Ören, Turgutreis yat limanlarını tamamlayıp şehrimize kazandırdık.

Milas’taki hastaneyi bitirmek üzereyiz ama Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta direniyor. Eğer biraz daha böyle devam ederlerse dinlemeyiz ha, vurur geçeriz.

Şimdi buradan müjdeyi veriyorum. Baktık bu CHP’li belediyelerden iş çıkmıyor. Muğla susuzluktan kavrulmaya doğru gidiyor. Meseleye el attık DSİ’yi devreye soktuk. Muğla’nın 2050’ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras projesine bu yıl başlıyoruz.

Bodrum’un altyapısı CHP’li belediyelerce yıllarca yapılmadığı için bu güzel ilçemiz sık sık sel baskılarına maruz kaldı mı? Gelin bu dönem Bodrum’u AK Parti belediyeciliği ile tanıştıralım. Sağ olsun eşim sıfır atık projesiyle ilgili yoğun bir çalışma başlattı. Her yerde sıfır atık projesini yaygınlaştırdık.