Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
Son Dakika
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz'
Son Dakika
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları...
Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız
Son Dakika
Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı...
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Son Dakika
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de başlayacak
Son Dakika
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:27
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Törende Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile çok sayıda davetli yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi beraberindeki heyet ile fabrika içinde incelemelerde bulundu. 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda, 1400 kişiye istihdam sağlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk: Okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de açma çabasındayız
Bakan Selçuk: Okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de açma çabasındayız
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de başlayacak
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de başlayacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması
Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Akar: Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz
Bakan Akar: Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz
Sözcü Aksoy: Hadsizlik ve sorumsuzluktur
Sözcü Aksoy: Hadsizlik ve sorumsuzluktur
İmamoğlu: Joe Biden'in Türkiye'ye demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez
İmamoğlu: Joe Biden'in Türkiye'ye demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez
Bahçeli: MHP, Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir
Bahçeli: MHP, Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir
Bakan Selçuk: E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5’i bakanlığımıza ait
Bakan Selçuk: E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5’i bakanlığımıza ait

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı