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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın İzmir’de olması bekleniyor.

21 Şubat 2021 Pazar 13:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e geliyor

İZMİR, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın İzmir’de olması bekleniyor. AK Parti İzmir İl Kongresi’ne katılması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremzedeler için yapılacak konutların temel atma töreninin ardından ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansı izleyeceği bildirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yarın İzmir'e gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun geçmesi planlanan İzmir programında; ilk olarak saat 12.00'da Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tek aday olacağı AK Parti İzmir 7. Olağan Kongresi'ne katılacağı bildirildi. Ardından geçen 30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesinde yapılacak konutların temel atma töreninde bulunacağı ifade edildi. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde  yapılacak ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılacağı bildirildi.

DHA

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